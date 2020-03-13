Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом

Перешкоджання журналістській діяльності, недопуск поліцейських на зустріч з виборцями, підпільні зустрічі, спостерігачі "поза зоною доступу" і боязнь коронавіруса – чим ще охарактеризувалися позачергові парламентські вибори на 179 окрузі Харківської області

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Перешкоджання журналістській діяльності, недопуск поліцейських на зустріч з виборцями, підпільні зустрічі, спостерігачі "поза зоною доступу" і боязнь коронавіруса – чим ще охарактеризувалися позачергові парламентські вибори на 179 окрузі Харківської області

Таємна агітація, і закрытая зустріч з потенційними виборцями

Поліція Харківської області відкрила кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності під час агітаційної зустрічі кандидата з потенційними виборцями.

Мова йде про скандальному окрузі 179. Головна конкурентка Вікторії Пташникової, кандидат у депутати Юлія Світлична організувала агітаційну зустріч з виборцями в залі ДК Панютінського вагоноремонтного заводу - держпідприємства "Укрспецвагон", але журналістку, яка прийшла висвітлити цю подію, вигнали всупереч усім законам.

Варто відзначити, що захід привернув увагу журналістки в переважно через те, що все вказувало на застосування забороненого прийому – підключення адмінресурсу до передвиборній гонки, адже агітація проходила під час обідньої перерви на підприємстві.

Через це Світличній навіть довелося виправдовуватися перед людьми. "Є тільки година для того, щоб пообідати, але ми вас не дуже довго затримаємо. Ви обов'язково підкріпитеся і повернетесь на своє робоче місце", - пообіцяла кандидат.

Припинити зйомку і покинути приміщення журналіста просив також екс-радник Світличної Олександр Абрамов, а чинний перший заступник голови Харківської ради Віктор Ковальов навіть вирішив зняти на телефон журналістку в роботі. Після цього чоловіки навіть намагалися відібрати телефон.

Пізніше з'ясувалося, що в цей же день на зустріч Світличної з виборцями не впустили і знімальну групу телеканалу "Прямий", після чого спецкор телеканалу Христина Немченко викликала поліцію. За її словами, правоохоронці також намагалися пройти в зал, проте їм це теж не вдалося. "Вони стукали в двері, але їм ніхто не відкрив", - розповіла Немченко.

Поза зоною доступу

Поза зоною доступу виявилися в кінці минулого місяця практично всі члени дільничних виборчих комісій. Про це стало відомо із заяви заступника голови окружної виборчої комісії Олександра Коновала (ОПЗЖ). За його словами, частина членів ДВК не відповідали на дзвінки. Всі вони представляють інтереси Тетяни Єгорової-Луценко, екс-голови Харківського обласного управління юстиції.

За словами Олександра Коновала, це означає фальсифікацію списку членів ДВК від цього кандидата.

"Подання повністю фальшивка, фейк. Там немає реальних людей – або недійсні телефони дали, чи люди взагалі не знають про те, що вони повинні працювати в комісії, тобто вони не писали заяву, не давали згоду працювати в комісії", - стверджує він.

Одна з версій появи списку – використання одного з доступних помічникам кандидата реєстрів.

У свою чергу сама Єгорова-Луценко стверджувала, що законно наймала людей з інших регіонів, а трохи пізніше заявила, що деякі з її представників відмовилися від участі у виборах на 179-му окрузі через напружену виборчу кампанію і "тому що існує тиск". Єгорова-Луценко пообіцяла знайти "зниклим" заміну і на початку березня надала нові списки.

Підпільні зустрічі і конспірологічні теорії

Ще однією характерною рисою кампанії на 179 окрузі виявилися "підпільні" зустрічі кандидатів і конспірологічні теорії змов.

За інформацією наших джерел, камери ресторану "Прага" в Лозівському районі Харківської області зафіксували людей, схожих на главу Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера і Тетяну Єгорову-Луценко.

Кучер і Єгорова-Луценко. Ресторан у Лозовій

Інформацію про "зустрічі" відразу опублікувало харківське видання, лояльне до Юлії Світличної. Сама ж Єгорова-Луценко виправдовуватися не стала, бо нічого поганого в спільному обіді не бачила, про що відкрито говорила у вузьких колах, натякаючи на давнє знайомство з Кучером.

Проте як би там не було, приятельські стосунки ніяк не допомогли Єгоровій-Луценко, ба навіть навпаки. Коли партія Слуга народу зняла кандидатуру своєї підопічної з передвиборної гонки, то у своїй заяві по суті прорекламувала основну конкурентку Єгорової-Луценко – Юлію Світличну. Цікаво й те, що саме Єгорову-Луценко планували на 179 округ від команди Зе.

Проте неформальний куратор політичної сили в Харківській області Вадим Слюсарев нібито наполіг на завідомо слабкій кандидатці, що програла на чергових виборах Фельдману – Вікторії Алєксєйчук. Примітно, що рішення висувати Алєксеєйчук прийняли у Києві на закритому з'їзді. На користь "конспірологічних теорій" можна віднести і інформацію про те, що за висуненням програшного кандидата за домовленістю зі своїм давнім другом Вадимом Слюсаревим стояв Ігор Райнін, під протекцією якого як раз і перебуває Юлія Світлична.

Коронавірус

Страх захворіти коронавірусом також поставив під питання вихід на роботу членів окружних виборчих комісій, що може і зовсім зірвати вибори на Харківщині.

За даними голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера на минулих виборах взяли участь 70 тисяч громадян, в цих планують прийняти 45-50 тисяч. Через одну ділянку пройде близько двох тисяч осіб, через що члени окружкомів стали відмовлятися від участі у процесі.

У четвер, 12 березня, Центральна виборча комісія присвятила ціле питання в порядку денному заходів щодо запобігання поширення коронавірусу під час організації та проведення довиборів на 179 окрузі, при цьому самі вибори не скасувала.

На засіданні ЦВК ухвалили рішення, що процес повинен йти своїм чередом і порадили членам комісій самостійно стежити за здоров'ям, міряти температуру і надіти маски.

Рекомендацій щодо недопущення людей з симптомами застуди на дільниці немає, та це й неможливо: будь-який виборець може назвати це порушенням прав, закріплених у Конституції. Однак самі члени комісій рішення не поміняли і сподіваються на перенесення дня волевиявлення громадян.

Відзначимо, що в Харкові і області не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом. Скасувати ж дострокові вибори своїм рішенням може ЦВК.

Самі позачергові вибори на 179 окрузі в Харківській області призначили тому що 5 листопада нардепа-переможця Олексія Кучера президент Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної адміністрації, після чого Кучер склав повноваження парламентаря. Довибори мають відбутися 15 березня 2020 року.