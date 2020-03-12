Турбослив Вакарчука. Как Порошенко и Пинчук поделят наследие "Голоса"

"Не моя война!" - пропел Славик Вакарчук и снова покинул поле политической битвы

Фото: facebook

"Не моя война!" - пропел Славик Вакарчук и снова покинул поле политической битвы

По сути, он предал партию "Голос", которая должна была стать надеждой патриотического либерального крыла молодых политиков, которые на прошлых выборах позиционировали себя как альтернатива "слугам" Зеленского.

Кто бы что не говорил, но уход Святослава Вакарчука с должности председателя партии "Голос" фактически ставит крест на дальнейших перспективах этой политической силы. Опять активизировались оппоненты, которые еще на этапе парламентских выборов говорили о неспособности Вакарчука к жесткой политической борьбе. Его называли "хрустальной вазой" из-за нежелания Святослава участвовать в любых конфликтах, на которых, собственно, и построена вся украинская политика.

Защитники уже экс-лидера "Голоса" говорят, что он привел в политику много новых молодых лиц. И это правда. Однако большинство из них все равно прошли бы в парламент, став кандидатами, скажем от "Европейской солидарности".

Партия "Голос" на выборах отобрала потенциальный электорат именно у "ЕС" и в последнее время эта парламентская фракция все чаще напоминает филиал партии Порошенко, особенно после отставки правительства Гончарука. Так зачем было "огород городить"?

Разговоры об "остаюсь в политике" и построении партии не лидерского типа", это не более чем попытка подсластить пилюлю. Украинцы ментально нуждаются в гетьмане и хотят голосовать не столько за партийную идеологию, сколько за конкретную личность. Нравится это нам или нет, но это является нашей реальностью. Пройдет еще не один десяток лет, пока эта ситуация изменится.

В "Голосе" это тоже понимают, поэтому начались разговоры о замене Вакарчука на Олега Сенцова. Не секрет, что за "Голосом" есть тень олигарха Виктора Пинчука и бенефициаром проекта под Сенцова тоже будет он. Однако вряд ли это пойдет на пользу "Голосу" и самому Олегу Сенцову.

Атаки на "Голос" отныне и до предстоящих местных выборов будут состоять из нареканий на то, что Вакарчук уже второй раз пришел в политику и быстро из нее сбежал. Фраза "а мы же говорили" будет звучать отовсюду и громко, простите за иронию.

Те, кто вложились в проект "Голос" на местах теперь имеют серьезную проблему, ведь без Вакарчука и лишь на фамилиях местных кандидатов шансы преодолеть 5% барьер есть разве что в западных областях. Но там еще придется побороться за электорат с "Самопомощью". В итоге в местные советы могут не пройти ни одни, ни другие.

К слову, судьба партии "Голос" очень сильно напоминает судьбу партии "Самопомощь". Яркий старт, уход лидера от роли первого лица и лидера партии и постепенное затухание. Только в "Самопомощи" этот процесс длился пять лет, а "Голос" справился с этой задачей в турборежиме за полгода.

Если вернуться к возможности замены Вакарчука на Сенцова, хотелось бы заметить, что проще создать новый политический проект и стартовать с нуля, чем работать над исправлением бэк-граунда от бегства Вакарчука.

Да и сам формат замены певца на режиссера, в стране, где президент актер, больше напоминает какой-то анекдот. Хотя желающих поиграть в этот вариант политического проекта будет вдоволь и со стороны союзников и со стороны оппонентов. Чтобы держать правое и либеральное политическое поле максимально раздробленным.

Вообще, весь политический путь Святослава Вакарчука можно охарактеризовать одним словом – не вовремя. Он не вовремя попал в политику в первый раз, когда стал народным депутатом после внеочередных выборов в 2007 году по спискам партии "Наша Украина". Тогда он сложил депутатские полномочия через год.

В 2019 году аналитики прогнозировали участие Вакарчука в президентских выборах. Проводилась подготовка штабов, проводились социологические исследования. Вакарчук так и не решился тогда стать кандидатом в президенты, но если бы он согласился на участие в президентской гонке, с высокой долей вероятности, во втором туре украинцы выбирали бы между Зеленским и Вакарчуком.