Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода

Дивіться у четвертому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Хто підкинув Гончаруку ідею продавати наркотики?

Чому коронавірус добив тернопільського губернатора Сопеля?

І кого з обласних чиновників знесе ураганом Юлія?