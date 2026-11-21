Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

Після атаки загорілися легковий та вантажні автомобілі. Також пошкоджені дві будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили територію.

На місці працювали 20 рятувальників, залучались пʼять одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада ворожі війська атакували цивільне підприємство в Рівненській області. Внаслідок атаки зруйнована будівля, виникла пожежа.