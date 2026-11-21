Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате удара пострадали два человека, их госпитализировали.

После атаки загорелись легковые и грузовые автомобили. Также повреждены два здания. Спасатели ликвидировали пожар и обследовали территорию.

На месте работали 20 спасателей, привлекались пять единиц техники.

Напомним, в ночь на 21 ноября вражеские войска атаковали гражданское предприятие в Ровенской области. В результате атаки разрушено здание, возник пожар.