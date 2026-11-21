РФ атаковала гражданскую инфраструктуру в Житомирской области: есть пострадавшие
Вечером 20 ноября российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Коростенском районе Житомирской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате удара пострадали два человека, их госпитализировали.
После атаки загорелись легковые и грузовые автомобили. Также повреждены два здания. Спасатели ликвидировали пожар и обследовали территорию.
На месте работали 20 спасателей, привлекались пять единиц техники.
Напомним, в ночь на 21 ноября вражеские войска атаковали гражданское предприятие в Ровенской области. В результате атаки разрушено здание, возник пожар.
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