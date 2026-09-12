Фото: СБУ

СБУ спільно з прокуратурою проводять масштабну спецоперацію у різних регіонах країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокуратури та СБУ.

У межах справи про незаконне виготовлення та збут фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid тривають понад 250 санкціонованих обшуків.

Слідчі дії охоплюють кілька областей України. Дії правоохоронців кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 КК України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих ліків, вчинена організованою групою).

Деталі масштабної спецоперації правоохоронці пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, влітку в Україну з Польщі намагалися завезти партію препарату Mounjaro на 2 млн грн. Цей засіб є обмеженим до ввезення в країну.