По всій Україні тривають масштабні обшуки через підроблений препарат для схуднення Biopatid
СБУ спільно з прокуратурою проводять масштабну спецоперацію у різних регіонах країни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокуратури та СБУ.
У межах справи про незаконне виготовлення та збут фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid тривають понад 250 санкціонованих обшуків.
Слідчі дії охоплюють кілька областей України. Дії правоохоронців кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 КК України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих ліків, вчинена організованою групою).
Деталі масштабної спецоперації правоохоронці пообіцяли оприлюднити згодом.
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