На Житомирщині зі ставка дістали тіло чоловіка
Надзвичайна подія сталася 13 липня у селі Скраглівка Бердичівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Відразу після зникнення чоловіка до пошукових робіт залучили рятувальників, які обстежували водойму на гумовому човні. Наступного дня пошукову операцію продовжили водолази.
Попри проведені роботи, знайти чоловіка не вдалося. Згодом ввечері його тіло дістали з водойми місцеві жителі.
Наразі всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Чернігівщині рятувальники відшукали тіло 17-річного юнака, який зник на річці разом зі своїм 10-річним братом. На жаль, молодший хлопчик теж не вижив.
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