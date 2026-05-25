На Волині судять директорів училища за збитки понад 1,4 мільйона на теплоенергії

На Волині будуть судити приватного підприємця та директора одного з училищ. Йдетьсмя про схему на майже півтора мільйона гривень

Як з'ясували правоохоронці, між навчальним закладом та суб'єктом господарювання у 2024 та 2025 році було укладено договори про постачання теплової енергії. Проте спільники заклали в договір такі умови, що заклад платив за завищеними цінами. Безпідставно училище оплачувало також послуги з транспортування теплової енергії.

Таким чином із січня 2024 року по березень 2025 року центр професійної освіти переплатив за теплову енергію понад 1,4 мільйона гривень.

"Прокурорами також заявлено позови про стягнення з обвинувачених усієї суми завданої їхніми незаконними діями матеріальної шкоди", - повідомили в прокуратурі.

