На Сумщині 15-річний мотоцикліст збив 79-річну велосипедистку

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що ДТП сталася на вулиці Бульварній.

За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній керував мотоциклом Shineray та здійснив наїзд на 79-річну жінку, яка їхала велосипедом у попутному напрямку.

Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості та була госпіталізована. Самому мотоциклісту медики надали допомогу на місці без госпіталізації.

Транспортні засоби вилучили та помістили на майданчик тимчасового зберігання.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

