11 травня 2026, 11:33

На Сумщині 15-річний мотоцикліст збив 79-річну велосипедистку

Фото: Національна поліція
У Шостці 15-річний хлопець на мотоциклі травмував літню велосипедистку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася на вулиці Бульварній.

За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній керував мотоциклом Shineray та здійснив наїзд на 79-річну жінку, яка їхала велосипедом у попутному напрямку.

Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості та була госпіталізована. Самому мотоциклісту медики надали допомогу на місці без госпіталізації.

Транспортні засоби вилучили та помістили на майданчик тимчасового зберігання.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево. У селі Видерта 18-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та врізався у дерево. Від отриманих травм водій та його 17-річний пасажир загинули на місці.

Сумська область ДТП ПДР мотоцикліст підліток велосипедистка пенсіонерка
