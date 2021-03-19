12:18  19 березня
Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ
10:49  19 березня
На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві
18:02  19 березня
В зоні ООС спостерігається "тиша”, обстрілів не зафіксовано - штаб
UA | RU
UA | RU
19 березня 2021, 17:28 40

На Житомирщині викрили типографію, що виготовляла паспорти для нелегалів

19 березня 2021, 17:28 40
Читайте также на русском языке
Вартість повного пакету "документів" становила 2 тисячі доларів
Вартість повного пакету "документів" становила 2 тисячі доларів
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

На території Житомирської області працівники Служби безпеки України заблокували діяльність зловмисників, які виготовляли для іноземців фальшиві документи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Они виготовляли паспорти для нелегалів із країн з підвищеною терористичною загрозою, по яких ті потрапляли до країн Євросоюзу.

Також виготовлялись фальшиві документи суворої звітності, такі як свідоцтва про народження, водійські та пенсійні посвідчення, дипломи про освіту, техпаспорти на транспортні засоби.

Вартість "пакету” документів становила 2 тисячі доларів. За оперативними даними, щомісяця до ділків зверталось до десяти замовників. Своїм клієнтам зловмисники також пропонували "супровід” під час оформлення документів для виїзду за кордон у підрозділах Державної міграційної служби регіону”, - йдеться в повідомленні.

Протиправну схему налагодив мешканець Житомира, який раніше притягувався до відповідальності за організацію незаконного переправлення осіб через кордон. До незаконної діяльності він залучив двох спільників.

Правоохоронці затримали організатора групи в одному з місцевих відділень Державної міграційної служби під час спроби оформлення для клієнта закордонних документів”, - додали в СБУ.

Під час обшуків у підпільній типографії та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили докази протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у схемі. Також перевіряється причетність до протиправної діяльності чиновників державних установ.

Нагадаємо, в Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії.

паспорт СБУ злочин Житомир нелегали

В Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії
19 березня 2021, 12:41
У Києві СБУ ліквідувала "ботоферму", яка фінансувалась з РФ
19 березня 2021, 11:44
На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві
19 березня 2021, 10:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua