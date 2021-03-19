На Житомирщині викрили типографію, що виготовляла паспорти для нелегалів

Вартість повного пакету "документів" становила 2 тисячі доларів

Вартість повного пакету "документів" становила 2 тисячі доларів

Фото: СБУ

На території Житомирської області працівники Служби безпеки України заблокували діяльність зловмисників, які виготовляли для іноземців фальшиві документи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Они виготовляли паспорти для нелегалів із країн з підвищеною терористичною загрозою, по яких ті потрапляли до країн Євросоюзу.

Також виготовлялись фальшиві документи суворої звітності, такі як свідоцтва про народження, водійські та пенсійні посвідчення, дипломи про освіту, техпаспорти на транспортні засоби.

Вартість "пакету” документів становила 2 тисячі доларів. За оперативними даними, щомісяця до ділків зверталось до десяти замовників. Своїм клієнтам зловмисники також пропонували "супровід” під час оформлення документів для виїзду за кордон у підрозділах Державної міграційної служби регіону”, - йдеться в повідомленні.

Протиправну схему налагодив мешканець Житомира, який раніше притягувався до відповідальності за організацію незаконного переправлення осіб через кордон. До незаконної діяльності він залучив двох спільників.

Правоохоронці затримали організатора групи в одному з місцевих відділень Державної міграційної служби під час спроби оформлення для клієнта закордонних документів”, - додали в СБУ.

Під час обшуків у підпільній типографії та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили докази протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у схемі. Також перевіряється причетність до протиправної діяльності чиновників державних установ.

Нагадаємо, в Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії.