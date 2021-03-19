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19 марта 2021, 17:28 40

В Житомирской области разоблачили типографию, которая изготоваляла паспорта для нелегалов

19 марта 2021, 17:28 40
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Стоимость полного пакета "документов" составляла 2 тысячи долларов
Стоимость полного пакета "документов" составляла 2 тысячи долларов
Фото: СБУ
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На территории Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность злоумышленников, которые изготавливали для иностранцев фальшивые документы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Они изготавливали паспорта для нелегалов из стран с повышенной террористической угрозой, по которых те попадали в страны Евросоюза.

Также изготовлялись фальшивые документы строгой отчетности, такие как свидетельства о рождении, водительские и пенсионные удостоверения, дипломы об образовании, техпаспорта на транспортные средства.

Стоимость "пакета" документов составляла 2 тысячи долларов. По оперативным данным, ежемесячно к дельцам обращалось до десяти заказчиков. Своим клиентам злоумышленники также предлагали "сопровождение" при оформлении документов для выезда за границу в подразделениях Государственной миграционной службы региона", - говорится в сообщении.

Противоправную схему наладил житель Житомира, который ранее привлекался к ответственности за организацию незаконной переправки лиц через границу. К незаконной деятельности он привлек двух сообщников.

Правоохранители задержали организатора группы в одном из местных отделений Государственной миграционной службы при попытке оформления для клиента заграничных документов", - добавили в СБУ.

Во время обысков в подпольной типографии и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в схеме. Также проверяется причастность к противоправной деятельности чиновников государственных учреждений.

Напомним, в Одессе блокировали схему контрабанды запрещенных медпрепаратов из России.

паспорт СБУ преступление Житомир нелегалы

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