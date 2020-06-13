У Житомирі вирішили посилити карантин

Три дні в місті фіксували зростання захворюваності

Три дні в місті фіксували зростання захворюваності

Фото: з відкритих джерел

Місцева влада в Житомирі вирішили ввести перший етап посилення карантину. Причина - зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

У Житомирі, де три дні було погіршення, закрили вхід в ресторани в середину, закрили готелі. Це перший етап посилення заходів, який вони впровадили", - повідомив він.

Він також нагадав, що рішення про посилення карантинних обмежень приймає регіональна комісія у разі триденного перевищення показників.

Нагадаємо, в Житомирській області за останню добу зафіксовано 19 нових випадків захворювання. Всього зафіксовано 1032 випадку коронавіруса.

Як раніше повідомлялося, у дружини президента Олени Зеленської виявлений коронавірус. Президент переходить на карантинний режим роботи.