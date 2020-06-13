10:39  13 червня
Новий антирекорд: за добу зафіксували понад 750 випадків захворювання коронавірусом
15:41  12 червня
Кабмін затвердив і направив до Верховної Ради оновлену програму дій
10:04  13 червня
Доба на Донбасі: чергове порушення "тиші" бойовиками і поранений український військовий
UA | RU
UA | RU
13 червня 2020, 11:12 3

У Житомирі вирішили посилити карантин

13 червня 2020, 11:12 3
Читайте также на русском языке
Три дні в місті фіксували зростання захворюваності
Три дні в місті фіксували зростання захворюваності
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Місцева влада в Житомирі вирішили ввести перший етап посилення карантину. Причина - зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

У Житомирі, де три дні було погіршення, закрили вхід в ресторани в середину, закрили готелі. Це перший етап посилення заходів, який вони впровадили", - повідомив він.

Він також нагадав, що рішення про посилення карантинних обмежень приймає регіональна комісія у разі триденного перевищення показників.

Нагадаємо, в Житомирській області за останню добу зафіксовано 19 нових випадків захворювання. Всього зафіксовано 1032 випадку коронавіруса.

Як раніше повідомлялося, у дружини президента Олени Зеленської виявлений коронавірус. Президент переходить на карантинний режим роботи.

коронавірус карантин хвороба Житомир інфекції
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Всі блоги »