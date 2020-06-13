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13 июня 2020, 11:12 4

В Житомире решили ужесточить карантин

13 июня 2020, 11:12 4
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Три дня в городе фиксировали рост заболеваемости
Три дня в городе фиксировали рост заболеваемости
Фото: из открытых источников
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Местные власти в Житомире решили ввести первый этап ужесточения карантина. Причина - рост количества заболевших на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

В Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели. Это первый этап ужесточения мер, который они внедрили", - сообщил он.

Он также напомнил, что решение об ужесточении карантинных ограничений принимает региональная комиссия в случае трехдневного превышения показателей.

Напомним, в Житомирской области за последние сутки зафиксировано 19 новых случаев заболевания. Всего зафиксировано 1032 случая коронавируса.

Как ранее сообщалось, у жены президента Елены Зеленской обнаружен коронавирус. Президент переходит на карантинный режим работы.

коронавирус карантин болезнь Житомир инфекции
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