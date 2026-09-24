У Луцьку пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

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Вранці 24 вересня у Луцьку пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим повідомлялося про рух російських ударних безпілотників у напрямку міста

Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, передає RegioNews.

За його словами, у місті працює протиповітряна оборона. Мешканців закликали не залишати укриттів та перебувати у безпечних місцях.

Раніше місцеві моніторингові канали повідомляли про рух одного з "Шахедів" у напрямку Луцька на вкрай низькій висоті. За попередніми даними, безпілотник перебував приблизно за 20 кілометрів від міста.

Також повідомлялося про рух дрона повз Струмівку в напрямку Луцька. Окремо моніторингові канали фіксували реактивний безпілотник, який прямував до міста повз Цумань.

Згодом у Луцьку пролунали вибухи. Наразі офіційної інформації про наслідки атаки, пошкодження чи можливих постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.