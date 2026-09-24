Фото: МВА

Уночі 24 вересня ворог здійснив атаку на місто. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Внаслідок удару пошкоджено дах та частину верхнього поверху медзакладу. Крім того, вибиті вікна у 10 прилеглих будинках та будівлі школи.

Комунальники з ночі працювали на місці. Наразі вулицю вже розчищено, а у пошкодженому житловому секторі закрили віконні отвори.

На місці мешканцям надають консультації щодо отримання компенсації за пошкоджене майно в межах держпрограми "єВідновлення" та міської програми "Незламна Одеса". Фахівці допомагають оформлювати необхідні документи та пояснюють подальший порядок дій.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.