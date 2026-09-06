На Полтавщині внаслідок нічної атаки ворога сталася пожежа на об'єкті інфраструктури
Уночі 6 вересня російські війська атакували Полтавську область. Унаслідок удару на одному з об’єктів інфраструктури Лубенського району виникла пожежа
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Пожежу оперативно ліквідували.
Нагадаємо, що у Запорізькій області внаслідок російських обстрілів загинув 75-річний чоловік, ще 25 людей дістали поранення, серед них троє дітей.
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