У Запоріжжі ворожий дрон атакував вантажівку: поранено людину
У Запоріжжі 3 вересня російські військові атакували FPV-дроном вантажний автомобіль, який рухався містом
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Унаслідок влучання транспортний засіб загорівся.
Постраждав чоловік.
Йому надали медичну допомогу.
Нагадаємо, що вранці 3 вересня російські військові завдали ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки зруйнований приватний будинок, виникла пожежа.
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