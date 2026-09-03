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03 вересня 2026, 15:59

У Запоріжжі ворожий дрон атакував вантажівку: поранено людину

03 вересня 2026, 15:59
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Фото: Іван Федоров
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У Запоріжжі 3 вересня російські військові атакували FPV-дроном вантажний автомобіль, який рухався містом

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Унаслідок влучання транспортний засіб загорівся.

Постраждав чоловік.

Йому надали медичну допомогу.

Нагадаємо, що вранці 3 вересня російські військові завдали ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки зруйнований приватний будинок, виникла пожежа.

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Запоріжжя дрон Запорізька область вантажівка атака
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