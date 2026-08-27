Тривала атака на Одесу: пошкоджені інфраструктура та багатоповерхівка
Майже всю ніч та ранок 27 серпня російські війська тероризували Одесу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Внаслідок ворожої атаки в місті зазнали пошкоджень інфраструктура, навчальний заклад, а також багатоповерховий будинок.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Усі наслідки атаки росіян ще зʼясовуються.
Нагадаємо, у Києві зранку 27 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА. У Шевченківському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу.
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