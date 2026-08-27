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27 серпня 2026, 07:56

На Рівненщині застрелився екснардеп Павло Сулковський

27 серпня 2026, 07:56
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Фото: з відкритих джерел
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Уранці 26 серпня у селі Нова Українка Рівненського району загинув колишній народний депутат України Павло Сулковський. Йому було 73 роки

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посилання на джерела в поліції Рівненщини, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, близько шостої години ранку чоловік вистрілив собі у груди з власного карабіна. Від отриманого поранення він загинув.

В оселі правоохоронці знайшли посмертну записку, в якій Сулковський пояснив причини свого вчинку. Її зміст не розголошується.

Під час первинного огляду тіла інших ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Відомо, що останнім часом Павло Сулковський тяжко хворів.

Що відомо про Павла Сулковського

Народився 29 червня 1953 року в селі Старе Село на Рокитнівщині.

У 1994-1995 роках очолював Рівненську районну раду, а з 1995-го до 1998 року був головою Рівненської районної державної адміністрації.

У 2002 році Сулковський уперше став народним депутатом України, перемігши на виборах в одномандатному окрузі №154 на Рівненщині. Спочатку входив до фракції "Наша Україна", у 2003 році перейшов до фракції "Регіони України", а згодом став членом Партії регіонів.

У 2006 році його обрали народним депутатом V скликання за списком Партії регіонів.

На дострокових парламентських виборах 2007 року Сулковський знову пройшов до Верховної Ради за списком цієї політичної сили та став депутатом VI скликання.

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