Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 27 серпня російські війська завдали ударів по Полтавській області, атакувавши промислові та енергетичні об'єкти

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

У Кременчуцькому районі під ударом опинилися промислові підприємства.

Окрім того, ворог атакував один із об'єктів енергетики у Миргородському районі – сталося аварійне відключення електроенергії. Внаслідок цього без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах.

Інформації щодо травмованих немає. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, майже всю ніч та ранок 27 серпня російські війська тероризували Одесу. Пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.