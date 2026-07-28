У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: поранено 62-річну жінку

Фото: Херсонська МВА

Вранці 28 липня близько 6:10 російські окупанти атакували з безпілотника маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару постраждала 62-річна жінка, яка в момент атаки проходила поруч. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення склом лівого плеча. Медики екстреної допомоги надали потерпілій необхідну допомогу на місці.

Водночас водій та пасажири маршрутного автобуса не постраждали.Внаслідок атаки в транспортному засобі вибито лобове скло.

Нагадаємо, російські війська атакували дроном житловий сектор у Білопільській громаді Сумської області. Постраждали троє людей, зокрема двоє дітей та їхня мати. Попередньо, поранення неважкі.