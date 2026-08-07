Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1210 російських загарбників, один танк та 11 бронемашин, а також 67 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 455 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.08.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу. Зокрема, два НПЗ та засоби управління БпЛА.