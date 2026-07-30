На Одещині мотоцикл врізався у велосипед з пасажиром: травмовані троє юнаків
Інцидент стався 29 липня пізно ввечері поблизу села Ставрове у Подільському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Рухаючись у напрямку Подільська, 17-річний водій мотоцикла зіткнувся з велосипедом під керуванням 18-річного хлопця, який їхав попереду в попутному напрямку разом із 17-річним пасажиром.
Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали усі троє юнаків. Їх госпіталізували.
У водіїв відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Слідчі призначили низку експертиз.
Нагадаємо, 29 липня близько 10:00 на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.
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