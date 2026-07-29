Росіяни вдарили ФАБ-500 по Слов'янську: поранено чоловіка

Фото: Facebook/Вадим Лях

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

За його словами, удар стався близько третьої години ночі. Поранення отримав чоловік 1974 року народження, який наразі перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок авіаудару були знищені складські будівлі та ангари приватного підприємства, а також пошкоджені два автомобілі.

Лях також повідомив, що напередодні, 28 липня, російська ФАБ-500 пошкодила склади та багатоповерховий будинок у селищі Мирному.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждали 11 людей.