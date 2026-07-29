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29 липня 2026, 11:17

Росіяни вдарили ФАБ-500 по Слов'янську: поранено чоловіка

29 липня 2026, 11:17
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Фото: Facebook/Вадим Лях
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Російські війська завдали авіаудару керованою авіабомбою ФАБ-500 по Слов'янську Донецької області. Унаслідок атаки постраждав цивільний чоловік

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

За його словами, удар стався близько третьої години ночі. Поранення отримав чоловік 1974 року народження, який наразі перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок авіаудару були знищені складські будівлі та ангари приватного підприємства, а також пошкоджені два автомобілі.

Лях також повідомив, що напередодні, 28 липня, російська ФАБ-500 пошкодила склади та багатоповерховий будинок у селищі Мирному.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждали 11 людей.

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Донецька область Слов`янськ ФАБ-500 обстріли війна російська армія
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