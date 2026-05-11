ДТП сталася 10 травня близько 01:45 у селі Ялинкувате Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мотоцикла Lifan, 17-річний хлопець, не впорався з керуванням та виїхав з дороги, після чого перекинувся у річку. Підліток отримав травми, його госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 10 травня на Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево. Від отриманих травм хлопці загинули.