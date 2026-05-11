Хантавірус в Україні: в ЦГЗ пояснили, як уникнути зараження
Хантавіруси – це поширена по всьому світу група вірусів, для яких гризуни є природним резервуаром
Про це повідомив речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч, передає RegioNews.
За його словами, хантавірус не є новим для України – випадки інфікування фіксують щороку. Основним джерелом зараження є гризуни.
"В Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією, але цей хантавірус передається виключно від гризунів до людини", – зазначив він.
Він також підкреслив, що патогенні для людини хантавіруси можуть викликати два основні типи захворювань: геморагічну гарячку з нирковим синдромом (поширену в Європі та Азії, зокрема в Україні) та хантавірусний легеневий синдром, характерний для країн Західної півкулі.
Окремо зазначається, що до другого типу належить вірус Анд, який у рідкісних випадках може передаватися між людьми – за умови тривалого тісного контакту.
Щоб убезпечитися від зараження хантавірусом варто:
- уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями;
- не підмітати суху підлогу в місцях, де можуть бути миші чи пацюки, аби не підіймати пил;
- проводити вологе прибирання;
- обробляти поверхні антисептиками;
- користуватися рукавичками під час прибирання;
- ретельно мити руки після контакту з потенційно забрудненими поверхнями
Нагадаємо, масштабна медична криза розгорнулася на борту нідерландського круїзного судна MV Hondius, яке відпливло з Аргентини. За наявними даними, три пасажири – усі громадяни Нідерландів – померли внаслідок спалаху небезпечного хантавірусу. На борту лайнера також перебувають п'ятеро українців. Одного з них планують евакуювати.