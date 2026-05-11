Фото: pixabay

Через обстріли частина споживачів у пʼяти регіонах тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Херсонську та Харківську області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 травня застосування обмежень електроенергії не прогнозується.

Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 17:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, громадян просять ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення внаслідок атак російських безпілотників на об'єкти залізничної інфраструктури в Україні загинули 165 людей.