У ніч на 4 травня російська армія понад 20 разів атакувала Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони області, використовуючи безпілотники та артилерію

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Петропавлівській громаді Синельниківського району через обстріл пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

На Нікопольщині під вогнем перебували Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Там зафіксовані пошкодження інфраструктури, пожежно-рятувального підрозділу, приватних будинків та господарської споруди.

Також постраждала інфраструктура у Зеленодольській громаді Криворізького району.

Крім того, медична допомога знадобилася 41-річній жінці, яка отримала травми під час атаки на Нікопольщину напередодні. Вона проходитиме лікування амбулаторно.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу 3 травня загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.