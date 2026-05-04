04 травня 2026, 07:57

Понад 20 атак за ніч: росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини

Фото: ОВА
У ніч на 4 травня російська армія понад 20 разів атакувала Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони області, використовуючи безпілотники та артилерію

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Петропавлівській громаді Синельниківського району через обстріл пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

На Нікопольщині під вогнем перебували Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Там зафіксовані пошкодження інфраструктури, пожежно-рятувального підрозділу, приватних будинків та господарської споруди.

Також постраждала інфраструктура у Зеленодольській громаді Криворізького району.

Крім того, медична допомога знадобилася 41-річній жінці, яка отримала травми під час атаки на Нікопольщину напередодні. Вона проходитиме лікування амбулаторно.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу 3 травня загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
