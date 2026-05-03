03 травня 2026, 11:25

Удар РФ біля АЗС на Дніпропетровщині: шестеро поранених, серед них дитина

Фото: Дніпропетровська ОВА
У Криничанській громаді внаслідок ворожого удару поблизу автозаправної станції постраждали шестеро людей, серед них дитина

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок атаки зайнялася вантажівка, також було пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей.

На момент удару діти встигли залишити транспортний засіб, їх оперативно евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.

Поранення отримав 10-річний хлопчик. Його госпіталізували, стан дитини оцінюється як середньої тяжкості.

Також ушпиталено п'ятьох дорослих. Серед них – вагітна 21-річна жінка. Стан 40-річної постраждалої лікарі оцінюють як важкий, інші перебувають у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них становили саме дрони типу Shahed. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях.

війна автобус діти АЗС Дніпропетровська область БПЛА постраждалі російська армія вагітна жінка
