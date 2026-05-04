На Київщині авто збило електросамокат із дітьми: загинув 10-річний хлопчик
У Фастівському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула дитина, ще один хлопчик отримав травми
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія сталася 3 травня о 18:11 на вулиці Чумацькій у селі Гатне.
За попередніми даними поліції, 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись головною дорогою, на перехресті з вулицею Трояндовою зіткнувся з електросамокатом, на якому перебували двоє малолітніх.
Унаслідок зіткнення 10-річний хлопчик загинув на місці події. Його 8-річний пасажир отримав численні травми – дитину госпіталізували до медичного закладу.
Наразі слідчі поліції Київської області розслідують обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України –порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
