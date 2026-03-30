Фото: ДСНС

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Три людини загинули у Краматорську, ще 16 – дістали поранення.

Крім того, по двоє поранених – у Словʼянську та Олексієво-Дружківці. По одній людини отримали поранення у Добропіллі та Хрестищі.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4011 загиблих і 9120 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, у Краматорську 29 березня внаслідок російської авіаційної атаки загинули три людини, серед них – 13-річна дитина.