02 травня 2026, 12:26

Росіяни вдруге за день атакували маршрутку у Херсоні: є постраждалий

02 травня 2026, 12:26
Фото: ОВА
В суботу, 2 травня, близько 10:40 у Центральному районі Херсона російський безпілотник влучив в маршрутку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок удару постраждав 61-річний водій. Чоловік отримав вибухову травму, а також уламкові поранення спини та ноги.

Постраждалий перебуває у лікарні під наглядом медиків, де отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, 2 травня близько 7:00 російські військові атакували безпілотником по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє людей, восьмеро пасажирів постраждали.

війна обстріли Херсон дрон постраждалі безпілотники маршрутка
