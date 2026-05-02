Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок детонації боєприпасу травмувалися троє місцевих мешканців віком 17, 13 та 11 років.

Поліцейські встановили, що діти знайшли стрічку з набоями, ймовірно, до великокаліберного кулемета, та принесли її додому до одного з підлітків.

Під час спроби розібрати боєприпас стався вибух – діти отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.

Поліцейські вилучили боєприпас, за фактом події триває розслідування.

