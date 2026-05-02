Намагалися розібрати набої: на Чернігівщині троє дітей постраждали через вибух
Подія сталася ввечері 1 травня у місті Сновськ Корюківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок детонації боєприпасу травмувалися троє місцевих мешканців віком 17, 13 та 11 років.
Поліцейські встановили, що діти знайшли стрічку з набоями, ймовірно, до великокаліберного кулемета, та принесли її додому до одного з підлітків.
Під час спроби розібрати боєприпас стався вибух – діти отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.
Поліцейські вилучили боєприпас, за фактом події триває розслідування.
Нагадаємо, 30 квітня у Харкові через вибух боєприпаса постраждав чоловік. Його госпіталізували.
01 травня 2026
