Окупанти скинули авіабомби на Запорізький район: загинула жінка
У суботу, 2 травня, російські війська вдарили керованими авіабомбами по селищу Таврійське Запорізького району
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок.
Загинула 62-річна жінка, яка в момент удару перебувала на вулиці.
Нагадаємо, у ніч на 2 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 17 дронів на 12 локаціях.
