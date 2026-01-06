14:12  06 січня
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
13:25  06 січня
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
10:32  06 січня
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
06 січня 2026, 13:54

Росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю: пошкоджені будинки

06 січня 2026, 13:54
Фото: ОВА
У вівторок, 6 січня, ворожий безпілотник вдарив по приватному сектору одного з районів Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Вибуховою хвилею та уламками понівечені кілька приватних будинків: вибиті вікна, пошкоджені фасади.

На щастя, постраждалих серед жителів немає.

У Запоріжжі ворожий дрон вдарив по будинках

Нагадаємо, 6 січня російський FPV-дрон ударив по службовому автомобілю правоохоронців у Пологівському районі. Поранені троє поліцейських.

Запоріжжя
06 січня 2026
