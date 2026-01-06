Россияне ударили беспилотником по Запорожью: повреждены дома
Во вторник, 6 января, вражеский беспилотник ударил по частному сектору одного из районов Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов: выбиты окна, побиты фасады.
К счастью, пострадавших среди жителей нет.
Напомним, 6 января российский FPV-дрон ударил по служебному автомобилю правоохранителей в Пологовском районе. Ранены трое полицейских.
06 января 2026
