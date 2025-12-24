Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вдень 23 грудня в одному із районів Запоріжжя у річці Дніпро виявили тіло жінки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Тіло загиблої було на відстані близько п'яти метрів від берега.

Водолази дістали потопельницю з води та передали тіло правоохоронцям для подальшого проведення судмедекспертизи.

Нагадаємо, 4 грудня у місті Хмільник на Вінниччині рятувальники витягли тіло людини з шестиметрової глибини річки Південний Буг.