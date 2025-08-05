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На території Вільнянської громади в Запорізькій області зафіксували масштабне екологічне порушення. Там вирубили дерев на понад 6 мільйонів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Порушення зафіксували під час планової перевірки. За даними Державної інспекції Південного округу, на території ентомологічного заказника місцевого значення "Цілинна ділянка №3", що розташована у межах Вільнянської громади, виявили знищення 143 дерев в’яза. Збитки становлять 6,4 мільйона гривень.

Причетних до порушення поки що не встановили. Тому екологи звернулись до правоохоронців. При цьому вже направили претензію до Вільнянської міської ради з вимогою добровільного відшкодування збитків. У випадку, якщо компенсацію не виплатять, справа піде до суду.

Нагадаємо, у прифронтових лініях та на узбережжі Дніпра у захопленій частині Запорізької області росіяни спеціально затоплюють поля, аби спробувати ускладнити рух української техніки. Це, зокрема, унеможливлює ведення сільського господарства.