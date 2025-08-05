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05 августа 2025, 00:55

Массовая вырубка деревьев в Запорожье: убытки более 6 миллионов гривен

05 августа 2025, 00:55
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Иллюстративное фото
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На территории Вольнянского общества в Запорожской области зафиксировали масштабное экологическое нарушение. Там вырубили деревьев более чем на 6 миллионов

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Нарушения зафиксированы во время плановой проверки. По данным Государственной инспекции Южного округа, на территории энтомологического заказника местного значения "Целинный участок №3", расположенного в пределах Вольнянской общины, обнаружили уничтожение 143 деревьев убытка составляют 6,4 миллиона гривен.

Причастных к нарушению пока не установили. Поэтому экологи обратились к правоохранителям. При этом уже направили претензию к Вольнянскому городскому совету с требованием добровольного возмещения ущерба. В случае если компенсацию не выплатят, дело пойдет в суд.

Напомним, в прифронтовых линиях и на побережье Днепра в захваченной части Запорожской области россияне специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники. Это, в частности, делает невозможным ведение сельского хозяйства.

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