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01 серпня 2025, 10:27

Відчуватиметься сморід: жителям Запоріжжя радять менше бути на вулиці

01 серпня 2025, 10:27
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Фото: pixabay
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У Запоріжжі зберігатимуться метеоумови високого забруднення повітря

Про це передає RegioNews із посиланням на ​​"Справжнє".

У пʼятницю, 1 серпня, до 21:00 у Запоріжжі прогнозуються метеоумови, що сприятимуть накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. Через це містяни можуть відчувати неприємний запах.

Жителям міста радять менше перебувати на вулиці, тримати вікна зачиненими та пити більше рідини.

Підприємства за таких умов мають обмежити обсяги викидів.

Нагадаємо, з 21 по 26 липня у повітрі Запоріжжя зафіксували підвищений рівень деяких шкідливих речовин, зокрема формальдегіду та фенолу.

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