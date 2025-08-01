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В Запорожье будут сохраняться метеоусловия высокого загрязнения воздуха

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ​" Справжнє ".

В пятницу, 1 августа, до 21:00 в Запорожье прогнозируются метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы. Из-за этого горожане могут ощущать неприятный запах.

Жителям города советуют меньше находиться на улице, держать закрытые окна и пить больше жидкости.

Предприятия в таких условиях должны ограничить объемы выбросов.

Напомним, с 21 по 26 июля в воздухе Запорожья зафиксировали повышенный уровень некоторых вредных веществ, в частности формальдегида и фенола.