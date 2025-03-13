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13 березня 2025, 14:12

ДБР затримало ще одного учасника масових катувань засуджених у колонії в Запорізькій області

13 березня 2025, 14:12
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фото: depositphotos.com
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Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру оперуповноваженому ДУ «Бердянська виправна колонія (№ 77)», який брав участь у систематичних катуваннях засуджених

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, побори та катування в колонії здійснювались протягом 2016-2020 років. Керівництво установи запровадило цілу процедуру катування засуджених та вимагання у них та їхніх рідних грошей.

Після прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої до них застосовувалися витончені види катувань, фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини і примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Надалі засуджений потрапляв до рук інших, заздалегідь відібраних адміністрацією установи, засуджених, які погодилися на участь у злочинній організації та були визначені виконавцями протиправних дій.

"Били пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, кулаками в область хребців шиї, викручували руки за спиною, били палицею по сідничній області, відбивали фаланги пальців рук пластиковою або дерев’яною палицею, заносили під нігті грибкові інфекції забрудненою швейною голкою. Також застосовувалось зв’язування або іммобілізація особи на тривалий час, довготривале стояння в одному положенні протягом декількох годин, присідання понад 500 і більше раз, безпідставне миття підлоги протягом цілого світлового дня", - йдеться у повідомленні.

Затриманому оперуповноваженому повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та катуванні. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Запоріжжі чоловік погрожував дружині гранатою.

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