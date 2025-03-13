ДБР задержало еще одного участника массовых пыток осужденных в колонии в Запорожской области

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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении оперуполномоченному ГУ «Бердянская исправительная колония (№ 77)», участвовавшему в систематических пытках осужденных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, поборы и пытки в колонии проводились в течение 2016-2020 годов. Руководство учреждения ввело целую процедуру пыток осужденных и вымогательство у них и их родных денег.

По прибытии в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приемки, в ходе которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить безоговорочно выполнять любые указания.

В дальнейшем осужденный попадал в руки других, заранее отобранных администрацией учреждения, осужденных, которые согласились на участие в преступной организации и были определены исполнителями противоправных действий.

"Били пластиковой или деревянной палкой по стопам, кулаками в область позвонков шеи, выкручивали руки за спиной, били палкой по седалищной области, отбивали фаланги пальцев рук пластиковой или деревянной палкой, заносили под ногти грибковые инфекции загрязненной швейной. Также применялось связывание или иммобилизация человека на длительное время, длительное стояние в одном положении в течение нескольких часов, приседания более 500 и более раз, безосновательное мытье полов в течение целого светового дня", - говорится в сообщении.

Задержанному оперуполномоченному сообщено о подозрении в участии в преступной организации и пытках. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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