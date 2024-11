У Запоріжжі внаслідок нічної атаки пошкоджені 15 будинків

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Понівечені вікна та балкони в чотирьох багатоповерхівках та покрівлі в одинадцяти будинках приватного сектору в Дніпровському районі міста.

Внаслідок атаки росіян на Запоріжжя отримав поранення 11-річний хлопчик.