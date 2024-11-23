В Запорожье в результате ночной атаки повреждены 15 домов

фото: ОВА

В результате ночной вражеской атаки на Запорожье повреждены 15 жилых домов и несколько нежилых помещений

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Побиты окна и балконы в четырех многоэтажках и кровли в одиннадцати домах частного сектора в Днепровском районе города.

В результате атаки россиян на Запорожье получил ранение 11-летний мальчик.

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Эктренные службы работают на местах. Коммунальщики проводят обследование пострадавших зданий.

По информации главы ОВА, в Запорожском районе в результате авиаудара погиб 55-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 23 ноября российские военные нанесли удары по Запорожью и области.