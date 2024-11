В Запорожье в результате ночной атаки повреждены 15 домов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Побиты окна и балконы в четырех многоэтажках и кровли в одиннадцати домах частного сектора в Днепровском районе города.

В результате атаки россиян на Запорожье получил ранение 11-летний мальчик.