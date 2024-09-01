У Запоріжжі та області оголосили штормове попередження, – ДСНС
У неділю вдень, 1 вересня, в Запорізькій області очікуються пориви східного вітру до 15-20 м/с. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності - жовтий
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.
"Штормове попередження про небезпечні метеорологічні явища у місті Запоріжжя та області", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники звертаються до водіїв з проханням рухатися лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Також на дорозі необхідно бути особливо уважними і обережними.
Нагадаємо, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт цими вихідними буде тимчасово обмежено рух Дніпровською ГЕС із 8:00 31 серпня по 20:00 1 вересня.
Російські війська атакували 10 населених пунктів Запорізької областіВсі новини »
01 вересня 2024, 09:44Росіяни поцілили по АЗС у Нікополі: виникла пожежа
31 серпня 2024, 18:34У Києві в Солом’янському районі спалахнула пожежа на даху 5-поверхового будинку
31 серпня 2024, 14:28
28 серпня 2024
Духовна незалежність: чи вдасться владі остаточно заборонити УПЦ МП
Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Цей закон визначає правові підстави для заборони в Україні релігійних організ...
23 серпня 2024
Колапс системи ЖКГ: експерт Олег Попенко спрогнозував, що станеться, якщо влада надумає різко підвищити комунальні тарифи
З початком повномасштабної війни в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги фактично не підвищувались. Звісно, якщо не брати до уваги підвищення вартості електроенергії. Здебільшого стримування та...
19 серпня 2024
"Беруть тих, у кого немає проблем із ТЦК": військовозобовʼязаним чоловікам стає все важче знайти роботу
Посилення мобілізації наприкінці весни цього року досить потужно вплинуло на ринок праці в Україні. Ситуація на ньому була й так напруженою, адже багато фахівців за останні два роки виїхали за кордон ...
16 серпня 2024
Військові дії в Курській області: що буде з транзитом газу?
З перших днів військової операції ЗСУ у Курській області можливість повної зупинки транзиту російського газу до Європи обговорюється як один із ймовірних варіантів розвитку подій
Сперся на москітну сітку: в Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки
02 вересня 2024, 03:53Автівка зіткнулася з бетонним містком: на Закарпатті в ДТП загинув водій, а двоє пасажирів постраждали
02 вересня 2024, 02:32У Харкові під час навчального польоту розбився вертоліт Мі-2: загинули дві людини
02 вересня 2024, 00:09Ракетний удар по Харкову: кількість поранених знову зросла
01 вересня 2024, 18:35На Львівщині сапери вилучили уламки "Кинджала" та ракети "X-101"
01 вересня 2024, 17:50Під завалами є люди: у Харкові триває пошуково-рятувальна операція
01 вересня 2024, 17:15Під Івано-Франківськом у водоймі виявили тіло людини
01 вересня 2024, 16:47Росіяни накрили "Ураганами" Курахове на Донеччині: є жертви, багато постраждалих
01 вересня 2024, 16:18Росія атакувала Харківський палац спорту та ТЦ: поранені понад 40 людей, з них — 5 дітей
01 вересня 2024, 15:46Зеленський показав наслідки ракетних ударів по Харкову
01 вересня 2024, 15:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Духовна незалежність: чи вдасться владі остаточно заборонити УПЦ МП
Колапс системи ЖКГ: експерт Олег Попенко спрогнозував, що станеться, якщо влада надумає різко підвищити комунальні тарифи
Всі блоги »