фото: ДСНС України у Запорізькій області

У неділю вдень, 1 вересня, в Запорізькій області очікуються пориви східного вітру до 15-20 м/с. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності - жовтий

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.

"Штормове попередження про небезпечні метеорологічні явища у місті Запоріжжя та області", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники звертаються до водіїв з проханням рухатися лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Також на дорозі необхідно бути особливо уважними і обережними.

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт цими вихідними буде тимчасово обмежено рух Дніпровською ГЕС із 8:00 31 серпня по 20:00 1 вересня.