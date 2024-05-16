З окупованої території Запорізької області повернули 17-річного хлопця

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З тимчасово окупованої частини Запорізької області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного підлітка

Про це передає RegioNews із посиланням на Мінреінтеграції.

Як зазначається, хлопець – сирота. Від початку повномасштабного вторгнення він проживав на окупованій території Запорізької області під наглядом сусідки й постійно шукав можливості виїхати з окупації. Він дуже хотів і встиг зробити це до повноліття.

У Мінреінтеграції зазначають, що на гарячу лінію звернулася рідна тітка Дениса із проханням допомогти вивезти племінника з окупованого міста.

Хлопцеві нададуть соціально-психологічну допомогу та забезпечать речами першої потреби. Вже незабаром Денис вирушить до реабілітаційного табору у Трускавці.

Нагадаємо, раніше на підконтрольні Україні території вдалося повернути з окупації ще шістьох дітей.