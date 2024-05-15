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Про це повідомляє Нацгвардія України, передає RegioNews.

"На Запорізькому напрямку бійці 6 загону ЦСП "Омега" виявили у лісосмузі замасковану позицію 120-мм 2Б11 з БК (боєкомплект), який росіяни планували використати для прикриття штурмових дій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські військовослужбовці показали влучну роботу дронів на передовій на Запорізькому напрямку – безпілотник "відшукав" замасковану ворожу техніку.