Прикордонники показали, як "засліпили” окупантів на Запорізькому напрямку

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Прикордонники спільно з нацгвардійцями знищили на Запорізькому напрямку російський комплекс спостереження "Муром-М"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Під час бойової роботи на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця” виявили та знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М”, – йдеться у повідомленні.

Ворожий комплекс знищили за допомогою дрону-камікадзе.

Нагадаємо, раніше бійці аеророзвідки завдали влучного удару та знищили дві ворожі самохідні артилерійські установки "Нона".