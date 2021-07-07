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07 липня 2021, 14:26 449

СБУ викрила мільйонні махінації при ремонті аеропорту "Запоріжжя"

07 липня 2021, 14:26 449
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила мільйонні махінації при ремонті злітно-посадкової смуги аеропорту "Запоріжжя"

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Керівництво цього стратегічного об'єкта допустило порушення при ремонті злітно-посадкової смуги літовища. Внаслідок чого держбюджету завдано збитки на понад 9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, посадовець аеропорту "закрив очі" на неякісний ремонт смуги. Замість того, щоб звернутися до підрядника за гарантійним випадком, фігурант знайшов нову компанію, яка зайнялася ремонтом цих самих ділянок.

Такі дії призвели до сплати подвійної вартості робіт та, як наслідок, до завдання збитків комунальному підприємству на більше ніж 9 млн грн.

У межах раніше відкритого кримінального провадження слідчими спецслужби посадовій особі повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині викрили махінації із виборчими бюлетенями на пів мільйона.

СБУ гроші розслідування бюджет аеропорт ремонт

 
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